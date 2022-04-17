В Сумской области нашли остатки химического оружия, которое бросили российские военные. Об этом в эфире "Украинского радио" рассказал 16 апреля мэр Тростянца Юрий Бова.

По его словам, был найден зарин и другие вещества. Вероятно этим "хотели бить" по Киеву и другим городам. Сейчас этим вопросом плотно занимается СБУ.

"Мы нашли в селе Белка остатки химического оружия – это зарин и другие вещества. Обнаружили ампулы. Сейчас этим занимается Служба безопасности Украины. Возможно, этим химическим веществом оккупанты хотели бить или по Киеву, или по Полтаве, или по другим городам", – сказал Бова.

Также он рассказал, что за месяц оккупации Тростянца русские военные успели поставить по территории очень много растяжек, заминировали кладбища, лесопосадки, парковые зоны, административные объекты.

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Мы писали, в Киеве и области уменьшили продолжительность комендантского часа. Начиная с 17 апреля, она продлится с 22:00 до 5:00. Об этом сообщает телеграм-канал Виталия Кличко.

Мэр призвал граждан не пренебрегать правилами и сигналами воздушной тревоги.

Ранее комендантский час в Киеве и области длился с 21:00 до 6:00. Зато теперь она будет начинаться на час позже, а заканчиваться на час раньше, то есть с 22:00 до 5:00.

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Как сообщала Politeka, мэр Бучи рассказал новые подробности вскрытия братских могил.

Напомним, памятник архангелу Михаилу на площади в Бородянке чудом уцелел после обстрелов.