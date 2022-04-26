Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала помочь с эвакуацией 58 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки из Херсонской области. Об этом она сообщила в своем Facebook.

По словам Денисовой, 58 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки больше месяца скрываются в подвале местной церкви в Херсоне. Из них 10 детей в возрасте от четырех месяцев до одного года, остальные — младше 4 лет, в том числе дети с инвалидностью, нуждающиеся в специальном уходе и лечении.

"Мы нашли безопасное место пребывания для этих детей в регионе, где не ведутся активные боевые действия. Там воспитанникам дома ребенка будет предоставляться вся необходимая помощь, лечение и уход. Я прошу всех, кто может оказать содействие в переводе этих детей к безопасному региону, не оставаться в стороне и осуществить все зависящие от вас меры для открытия и работы гуманитарного коридора, чтобы малыши наконец-то оказалась в безопасности", - сказала омбудсмен.

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