Высший антикоррупционный суд снял арест со средств в уголовном производстве о попытке за 6 миллионов долларов подкупить руководство антикоррупционных органов, они переданы на нужды армии. Об этом сообщили в НАБУ.

Указано, что решение инициировали детективы НАБУ и прокуроры САП. 19 апреля Высший антикоррупционный суд разрешил снять арест с этих средств. Сообщается, что 5,95 млн. долларов, а это более 170 млн гривен, уже перечислены на нужды обороноспособности государства.

Командование Сил спецопераций сообщает, что эти средства уже официально на счетах воинских частей ССО Украины и будут израсходованы в пределах действующего законодательства на самые неотложные нужды, необходимые для выполнения задач по назначению.

В антикоррупционных ведомствах напомнили, что это самая большая в истории Украины взятка. В июне 2020 года НАБУ и САП разоблачили трех человек, один из которых был действующим на тот момент должностным лицом ГУ ГНС в г. Киеве, на попытке подкупа руководства антикоррупционных органов – им предложили закрыть уголовное производство по подозрению бывшего топ-чиновника – владельца Burisma Holdings экс-министра Николая Злочевского.

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