В Херсоне на 27 апреля оккупанты запланировали псевдореферендум, но жители устроили проукраинский митинг.

Во временно оккупированном Херсоне утром 27 апреля жители вышли на мирный митинг против проведения в городе псевдореферендума. В ответ оккупанты применили против людей слезоточивый газ и забросали граждан светошумовыми гранатами. Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы и публикую видео с места событий.

Как сообщила директор центра экстренной медицинской помощи Инесса Чамлай, во время разгона митинга двое людей получили травмы и им понадобилась медицинская помощь. Некоторые СМИ сообщают о четверых пострадавших в результате разгона митинга.

Как известно, российские войска временно взяли под свой контроль областной центр и ряд населенных пунктов Херсонской области и, по данным Генштаба ВСУ, хотят выйти на админграницы Херсона.

По данным разведки Украины, оккупанты хотят провести голосование на "референдуме" по созданию очередной псевдореспублики "ХНР" и признанию оккупационных властей. Для этого на оккупированной территории печатают бюллетени, бланки, брошюры, плакаты и буклеты. Имитация волеизъявления народа запланирована на 27 апреля. Накануне, 26 апреля, российские войска в Херсоне "назначили" новых руководителей-коллаборантов.

Кроме того, российско-оккупационные войска планируют организовать принудительную мобилизацию жителей Херсона для войны с Украиной. Но даже несмотря на оккупацию, распространение дезинформации и пропаганды и попытку ввести в области рубли, местные жители выходят на акции протеста.

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