Российские баллистические ракеты «Искандер» разрушили Кременчугскую ТЭЦ. Об этом стало известно из фотоотчета, представленного Дмитрием Луниным, главой Полтавской ОГА.
Вскоре там разберут завалы и сделают выводы о разрушении. Предварительно известно, что из-за войны почти 180 тысяч жителей общины могут остаться без тепла и горячей воды на следующий отопительный сезон.
Напомним, удар был нанесен 24-го апреля, в результате чего разрушена Кременчугская ТЭЦ.
ОГА поможет жителям и выделит деньги на часть работ из областного бюджета.
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«Также мы обратимся к Офису Президента, правительству и международным партнерам, чтобы помогли решить эту проблему» – отметил председатель ОВА.
Также известно, правоохранители поймали пожилую коллаборантку, которая предоставляла оккупантам тайную информацию о наших военных. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
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