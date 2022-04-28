ОГА поможет жителям и выделит деньги на часть работ из областного бюджета.

Российские баллистические ракеты «Искандер» разрушили Кременчугскую ТЭЦ. Об этом стало известно из фотоотчета, представленного Дмитрием Луниным, главой Полтавской ОГА.

Вскоре там разберут завалы и сделают выводы о разрушении. Предварительно известно, что из-за войны почти 180 тысяч жителей общины могут остаться без тепла и горячей воды на следующий отопительный сезон.

Напомним, удар был нанесен 24-го апреля, в результате чего разрушена Кременчугская ТЭЦ.

ОГА поможет жителям и выделит деньги на часть работ из областного бюджета.

«Также мы обратимся к Офису Президента, правительству и международным партнерам, чтобы помогли решить эту проблему» – отметил председатель ОВА.

Также известно, правоохранители поймали пожилую коллаборантку, которая предоставляла оккупантам тайную информацию о наших военных. Об этом сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

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