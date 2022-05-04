30 апреля россия использовала противокорабельные ракеты «Оникс» при ударе по Одесскому аэропорту. То есть рашики использовали «Оникс» по наземным целям, для которых эти ракеты не предназначены. Неужели у рашки заканчиваются ракеты?
На это обратил внимание старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман в Twitter.
Эксперт считает, что это может говорить о дефиците у рф других типов высокоточных ракет дальнего радиуса действия.
Угроза из Приднестровья: какую цель преследуют оккупанты
Резко увеличилось количество жертв трагедии на украинской трассе: "Из 38 пассажиров уцелело лишь..."
Во Львове прогремели мощные взрывы: что известно о последствиях прилета российских ракет
Санкции в действии: оккупанты выдали правду о низких зарплатах и массовых увольнениях
Оккупанты пошли на вторую фазу наступления, изменив цели: в Минобороны раскрыли ближайшие планы рф
"Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогая система для использования во второстепенной роли", – пишет военный аналитик.
Институт изучения войны сделал аналогичное предположение, отметив, что использование противокорабельных ракет "Оникс" против наземных целей может указывать на то, что оккупантам не хватает других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики.
Напомним, в МВД раскрыли подробности и количество жертв трагедии на трассе.
Как Politeka сообщала, враг получил сокрушительный удар по своему тылу, детали.
Также Politeka писала, что десятки оккупантов не смогли выжить в Запорожской области, новые данные.