Рашики использовали ракеты «Оникс» по наземным целям, для которых эти ракеты не предназначены.

30 апреля россия использовала противокорабельные ракеты «Оникс» при ударе по Одесскому аэропорту. То есть рашики использовали «Оникс» по наземным целям, для которых эти ракеты не предназначены. Неужели у рашки заканчиваются ракеты?

На это обратил внимание старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман в Twitter.

I’m increasingly interpreting these as a sign they’re low on other types of long range PGMs. This is an expensive system to use in its secondary role like this. https://t.co/X31U0eOhVL — Michael Kofman (@KofmanMichael) May 3, 2022

Эксперт считает, что это может говорить о дефиците у рф других типов высокоточных ракет дальнего радиуса действия.

"Я все чаще интерпретирую это как признак того, что у них мало других типов ракет большой дальности. Это дорогая система для использования во второстепенной роли", – пишет военный аналитик.

Институт изучения войны сделал аналогичное предположение, отметив, что использование противокорабельных ракет "Оникс" против наземных целей может указывать на то, что оккупантам не хватает других типов высокоточных боеприпасов большой дальности, необходимых для нарушения украинской логистики.

Напомним, в МВД раскрыли подробности и количество жертв трагедии на трассе.

Как Politeka сообщала, враг получил сокрушительный удар по своему тылу, детали.

Также Politeka писала, что десятки оккупантов не смогли выжить в Запорожской области, новые данные.