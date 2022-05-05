Всем понятно, что путин не достиг в Украине никаких целей, на которые рассчитывал.

Боеспособного войска в рф уже нет, а вероятное объявление общей мобилизации не окажет существенного влияния на ход войны. Такое мнение высказал экс-командующий сухопутными войсками вооруженных сил Польши, бывший заместитель министра национальной обороны РП, генерал Вальдемар Скшипчак, пишет "Укринформ".

Он убежден, что российская пропаганда может объявить 9 мая все что угодно, и даже из поражения, которое она терпит в Украине, сделать победу. Но на самом деле российским властям не о чем объявлять, поскольку войну против Украины "они проигрывают".

"Вероятно, 9 мая путин заявит, что территории, которые они смогли захватить за период войны в Украине, и были целями Кремля", – предположил эксперт. Скшипчак считает, что таким образом россиянам попытаются продать победный нарратив, несмотря на то, что "всем понятно, что путин не достиг в Украине никаких целей".

Генерал отмечает, что на дальнейшую оккупацию Украины у рф уже нет боеспособного войска, "поскольку украинская армия образцово сражается с врагом ". Генерал также признает, что Кремль может объявить частичную или полную мобилизацию, однако в оперативном плане это ничего рф не даст.

В рф также могут начаться "социальные волнения из-за действия санкций, введенных против россии".



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