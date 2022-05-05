Заместитель командира полка «Азов» капитан Святослав Паламарь призвал к срочной эвакуации мирных граждан и раненных украинских защитников. Заявление также появилось в Телеграм-каналах.

Паламарь обратился к Верховному Главнокомандующему с просьбой позаботиться о раненых солдатах, которые в страшных муках умирают от ненадлежащего лечения.

«Дайте возможность унести тела воинов, чтобы украинцы смогли попрощаться со своими героями. Отреагируйте должным образом на критическую ситуацию, в которой противник не соблюдает никаких этических норм, конвенций или законов, уничтожая людей на глазах у всего мира, руководствуясь вседозволенностью и безнаказанностью!», – заявил защитник Мариуполя.

Мы писали, оккупанты открыли в захваченной Волновахе детский сад №8 "Теремок". И это при том, что город находится в непосредственной близости к линии боевых действий. Об этом сообщила Уполномоченная президента по правам человека Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, для своих пропагандистских целей оккупанты подвергают опасности маленьких детей, создавая иллюзию мирной жизни.

Напомним, Украинские библиотеки избавятся от русской литературы: что попало в черный список.

Как сообщала Politeka, "Будут гордиться через сотни лет": Вакарчук показал мощное обращение Мариупольского защитника после штурма Азовстали.

Также Politeka сообщала, что Россия продолжает гореть: в Курске начался сильный пожар, виден с каждого района.