Об этом 7 мая сообщил Укринформ со ссылкой на Запорожскую ОВА.
«Сегодня, 7 мая 2022 года, ушел из жизни мэр города Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются», - сообщили в ОВА.
В публикации также отмечается, что хотя точная причина смерти городского головы пока не называется, по неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства.
Россияне окончательно захватили власть в Токмаке 31 марта. В тот день оккупанты взяли под контроль городской совет и начали публиковать на его официальном сайте угрозы в адрес проукраински настроенных горожан.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Компенсация в 6 500 грн: в Минэкономики напомнили, кто имеет право на деньги и что изменилось
Филатов гневно высказался об атаке Амурского моста: "Мы и так вас прокляли на сотни лет вперёд"
В ближайшие три-четыре дня: враг готовится к крупному наступлению, что известно
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Игорь Котелевский отказался сотрудничать с оккупантами. 15 апреля он сложил с себя полномочия городского головы, однако не покинул сам город. За последний месяц вестей от него не было. И. о. городского головы Токмака назначили Владимира Вольвача.
Игорь Котелевский был мэром Токмака с 2009 года. Он переизбирался на новые сроки в 2010, 2015 и 2020 годах.
Напомним, РФ переходит к новому плану войны, что задумали в генштабе путина.
Как сообщала Politeka, "мега-яхту" путина задержали в Италии.
Также Politeka писала, что жителей Кривого Рога предупредили о надвигающейся опасности.