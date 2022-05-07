Советник главы офиса президента Алексей Арестович в эфире Марка Фейгина рассказал, что украинские военные уже активно используют вооружение из поставок стран-партнеров. В частности, эксперт отмечает, что украинские войска применяют британские ракеты Brimstone в Изюмском направлении.
"Это противокорабельная ракета, но ее можно использовать и для поражения наземных целей. Brimstone уже активно используют наши войска", – сказал Арестович.
Кроме того, он добавил, что Вооруженные силы Украины начинают применять на передовой американские гаубицы.
Отметим, ранее Алексей Арестович сообщил, какие потери уже несут российские оккупанты в Украине. А также предположил, сколько еще должно погибнуть захватчиков, чтобы в россии начали понимать, что происходит.
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Так, по словам Арестовича, когда число потерь российских солдат начнет приближаться к отметке в 80 тысяч, тогда в рф начнут воспринимать, что происходит. "25 000. По одним из довоенных расчетов кризис восприятия потерь в РФ начнется после 80 000 погибших. Еще работать и работать", - написал советник.
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