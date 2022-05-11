За повторное нарушение закона штраф могут заменить общественными работами от 30 до 40 суток.

В Верховной Раде планируют усилить административную ответственность и повысить штрафы за незаконное ношение военной формы во время войны.



Как сообщает Politeka, законопроект 7302-1 с соответствующими изменениями зарегистрирован в Верховной Раде и сейчас прорабатывается в комитете.

Согласно документу, за незаконное ношение военной формы с отличиями предлагается штрафовать на сумму в размере 200-300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 3 400 до 5 100 грн.



Повторное аналогичное нарушение повлечет штраф от 300 до 400 минимумов, что составляет от 5 117 грн до 6 800 грн, или же наказание может быть заменено на общественные работы от 30 до 40 суток.

Также законопроектом хотят ввести наказание за незаконное ношение униформы полиции и работников других правоохранительных органов.

Также ранее сообщалось, что в Украине собираются ввести штрафы за нарушения в проведении экзамена для получения водительских прав.

В частности, планируется наказание должностных лиц автошкол за нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей. В случае принятия закона, сумма штрафа составит от 8,5 до 13,5 тыс. грн.

Напомним, Шмыгаль предупредил, что будет с инфляцией и курсом доллара до конца года.

Также сообщалось, что Денис Шмыгаль сделал новое заявление относительно выезда украинских мужчин за границу.

Кроме того Politeka.net писала, что штрафы до 51 тысячи гривен ждут нарушителей: подробности нового законопроекта.