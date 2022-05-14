Председатель Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей соседней Херсонской области потерпеть и не сдаваться в своей борьбе против оккупации Россией.



В частности, глава Николаева подчеркнул, что от Харькова врага уже удалось оттеснить, а с новым вооружением, которое получит Украина в рамках ленд-лиза, удастся освободить все оккупированные территории.

"Хотел бы обратиться к херсонцам: люди, потерпите, я вас прошу. Понимаю, что очень тяжело: ходят всякие, мягко говоря, плохие люди по нашей земле. Потерпите. Видите, Харьков отодвинули (россиян от Харькова – ред.). Силы, средства, ленд-лиз дойдет – мы планируем все", – отметил Ким.

Также Виталий Ким отметил, что россияне сами же саботируют приказы. Не хотят идти вперед, не могут и не видят долгой перспективы пребывания в Херсоне. Поэтому находятся там для видимости, "для галочки".

"Но это все мелочи. Мы все равно освободим Херсон", – подчеркнул Ким.

Напомним, Арестович также признался украинцам, что от них скрывал все это время.

Также Politeka.net писала, что мобилизация в россии уже началась, но об этом не объявляют.

Кроме того Politeka.net сообщала, что Зеленский заявил о поражении россии и объяснил действия оккупантов.