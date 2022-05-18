Советник главы ОП Алексей Арестович в вечернем эфире у Марка Фейгина рассказал, что никто не забывает о людях, украинцах, которые живут на временно захваченных территориях. По его словам, в офисе президента постоянно обсуждают, как освобождать эти регионы от российских оккупантов, и какие рекомендации дать людям, которые вынуждены там жить.

"Мы вас не бросим. Мы вас освободим вооруженным путем. Деоккупируем. С вашей головы не упадет ни один волос, ну, кроме случайностей, которые могут быть. Мы знаем, как вышибить войска, не штурмуя непосредственно Херсон, Мелитополь и так далее. И мы к этому готовимся", - сказал Арестович.

По его словам, никто ни в чем не обвиняет украинцев, которые вынуждены жить в оккупации. При этом уточнил, что откровенные коллаборанты и предатели будут наказаны.

"Правительство, Офис президента, Верховная Рада готовят пакет рекомендаций, как себя вести. Но могу с большой долей уверенности предположить, что никого из вас в виновные не запишут, ну кроме явных коллаборантов", - заявил Арестович.

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