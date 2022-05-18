Об этом 17 мая сообщила первая вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко в эфире телемарафона.

По ее словам, Кабинет Министров принял решение отказаться от госрегулирования цен на бензин и дизель. При этом отмечается, что пока это решение временное.

По словам Свириденко, таким образом правительство рассчитывает помочь операторам рынка обеспечить его ресурсом.

«Мы со стороны государства приостановим ценовое регулирование, чтобы операторы рынка могли насытить рынок необходимым ресурсом. Чтобы они могли весь доступный ресурс на европейском или даже европейском рынке транспортировать в Украину», - сообщила министр.

Она также раскрыла цены, которые, по оценкам правительства, ждут украинцев. Так, ожидается, что дизтопливо будет стоить не выше 58 грн, а бензин – не выше 52 грн.

Также Свириденко предупредила, что правительство будет готово ввести санкции против операторов рынка, которые будут злоупотреблять положением и накручивать цены.

Отметим, что ситуация на рынке горючего в Украине остается крайне тяжелой. В правительстве обещают, что она наладится в течение нескольких недель, пока рынок не перестроится на поставки из Евросоюза.

Напомним, в Офисе президента нашли решение, когда украинцы получат достаточно бензина.

Как сообщала Politeka, в правительстве заговорили о резком повышении налогов.

Также Politeka писала, что киевлянам объяснили, когда наладится ситуация с бензином.