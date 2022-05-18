Любимчик украинских женщин и звезда соцсетей Виталий Ким, который является главой Николаевской областной военной администрации, записал новое видео. Ролик появился в телеграмм-канале главы области.

Как оказалось, Виталий Ким выехал за город проинспектировать села и дороги после вражеских обстрелов. Он признал, что ситуация не простая, однако, тут же с улыбкой на лице заверил, что во всем разберется.

"Добрый вечер, мы с Украины. Проверяем села, проверяем дороги. Сволочи, разбамбахали все. Но ничего страшного. У нас хорошая компания, разберемся", - абсолютно спокойно и даже весело говорит Ким в коротком ролике.

Отметим, ранее мы сообщали, что глава Николаевщины показал видео, на котором беззаботно готовит себе завтрак. В ролике он делал макароны с колбаской, яйцами и сыром, а рядом на столе лежал свежий нарезанный хлеб. Это видео просто восхитило украинок, некоторые восторженно писали: "Девочки, он еще и готовит!".

Напомним, Захарова "нашла" военный объект на Одесской киностудии: жителям пояснили бред пропагандистов.

Как сообщала Politeka, Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели предупредили об опасности, которую оставили за собой оккупанты.

Также Politeka писала, что "Земля ему бетоном": ВСУ ликвидируют лучших российских снайперов, оккупанты начали реагировать.