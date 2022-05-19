"Несмотря на то, что война все еще продолжается, украинские беженцы в Европе отправляются домой. Ежедневно в Украину возвращается около двадцати тысяч беженцев, например, из Германии".

Об этом, как сообщает Politeka.net, на своем Facebook пишет бывший заместитель председателя российского правительства Альфред Кох, который сейчас проживает в ФРГ.

«Они все благодарят Германии за теплый прием, говорят, что были очень довольны предоставленными условиями, очень благодарны и все такое, но хотят домой, на родину. Там ждут близкие, там все надо восстанавливать, и вообще: в гостях хорошо, но дома лучше», - констатирует Кох, добавляя, что немцы буквально шокированы. Ведь все беженцы, которых они видели, даже не заикаются о возврате.

"Они сразу бодро садятся на помощь и готовятся спокойно встречать старость удобно сидя на шее Немца. Через семь лет после известного наплыва беженцев из Сирии, по крайней мере половина из них нашла какую-то работу...",- пишет Кох.

Он также напоминает, что беженцами из Африки и Ближнего Востока были в основном взрослые мужчины (в т. ч. дезертиров), которые оставили дома своих жен и детей, отцов и матерей. Теперь они создают новую жизнь с молодыми одинокими немками

"Украинскими беженцами были преимущественно женщины, пожилые люди и дети. Мужчин оставили дома. На войну. Ну и конечно, никаких случаев изнасилования украинцами за все это время не было известно. Об этом даже смешно говорить», - подчеркивает Альфред Кох.

Между тем в Германии действительно фиксируют уменьшение количества беженцев из Украины. Сейчас в Германию ежедневно прибывает около 2000 человек.Об этом сообщила федеральный министр внутренних дел Нэнси Фазер.

В середине марта это было более 15 000 человек в день", - сказала она.

Также сообщается, что 20 тысяч украинцев теперь ежедневно возвращаются в свою страну через польско-украинскую границу, в частности уезжают из Германии.

Добавим, согласно официальным данным, за сутки 18 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 73 тысячи человек и почти 19 тысяч транспортных средств.

Тенденция по увеличению количества граждан, которые возвращаются в Украину, пока сохраняется. Так, за минувшие сутки прибыли более 38 тысяч человек, из них более 34 тысяч – украинцы.

Напомним, оккупанты придумали, кого еще можно притащить на фронт.

Также сообщалось, что украинцев предупредили - война вряд ли закончится к осени.

Также Politeka.net писала, что в Пентагоне рассказали, как изменилась тактика оккупантов.