Этим летом погода в Украине будет метаться из крайности в крайность: от настоящей жары до шквального ветра и сильных дождей.

О том, что ждет украинцев, рассказал в комментарии для «Телеграф» синоптик Владимир Деркач.

Согласно его прогнозу, погода этим летом в Украине будет крайне переменчивой. При этом будет явно просматриваться тенденция глобального потепления.

В июне в Украине будет умеренно тепло. При этом ожидаются два длинных и один короткий периоды жары.

В июле Украину накроют сильные ливни. С начала и до середины августа в стране будет царить по-настоящему летняя погода, после чего снова придут дожди. Затем температура пойдет на спад.

Деркач подчеркивает, что этим летом ожидаются резкие перепады погоды от жары до сильных дождей и шквалов ветра.

В начале июня украинцев ждет умеренная температура. Столбики термометров поползут вверх после 10 числа. Также в первую декаду месяца ожидаются сильные дожди.

С 11 по 20 июня установится жаркая погода, местами температура будет превышать +30 градусов. Периодически возможны сильные осадки с порывами ветра.

С 21 по 30 июня настанут самые жаркие дни без резких перепадов погоды.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в Одессе и области.

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