В приложении и на портале Дія теперь можно оформить статус безработного и получать ежемесячную помощь.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщает Сервис государственных услуг «Дія». Услуга работает в несколько кликов.

Услугой могут воспользоваться украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны, или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Для этого нужно: в приложении выбрать меню Услуги и пункт Помощь по безработице, на портале - услугу по получению статуса безработного.

Далее необходимо подтвердить, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения. После подтверждения данных выбрать город и центр занятости, в котором хотите получить статус,

"При необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и Карту поддержки, на которую будет начисляться помощь. Если вы не имеете карты, можете оформить виртуальную просто в приложении", - сообщили в "Дія", посоветовав внимательно проверить заявление перед подтверждением.

После этого можно будет ожидать, когда работники центра занятости обработают заявку.

"Вы получите push-уведомление об этом в приложении", - предупредили в "Дія".

Напомним, в то же время стало известно о выплатах прямо на вокзале: украинцы теперь могут получить денежную помощь через Укрзализныцю и Укрпочту.

Также сообщалось, что Рада готовится забирать авто украинцев на нужды ВСУ – кому грозит остаться без транспорта.

Кроме того в Верховной Раде предупредили об ухудшении ситуации с курсом валют.