Об этом один из российских военных рассказал журналистам из CNN.
Солдат уволился из ВС рф после пребывания на оккупированной Херсонщине, и решил рассказать о том, что там происходило.
Оккупант признался, что местные жители встречали россиян вовсе не как «освободителей», образ которых так хотел создать владимир путин.
По словам военного, он отдельно запомнил случай с местным мужчиной, который пытался прогнать захватчиков с помощью кнута. При этом на глазах у него были слезы.
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Взрыв прогремел в оккупированном Мелитополе, что известно на данный момент: "Началась перестрелка"
«Когда мы ехали в сторону Херсона и проезжали село, к нашему конвою выскочил мужчина с кнутом и обругал нас "Вам п**да!". Он почти взобрался к нам в кузов, где мы сидели. У него были мокрые глаза от слез. Этого я не забуду», - рассказал оккупант.
Он признался, что они с сослуживцами боялись местных жителей – и не безосновательно.
«Когда мы видели местных, мы напрягались. Некоторые из них прятали оружие под одеждой, приближались вплотную и стреляли в нас», - пожаловался российский военный.
Он также признался, что командование не объясняло им, что значит тот самый символ «Z», а просто приказывало «рисовать "Z" как у Зорро».
Напомним, британский профессор заметил признаки того, что конец больного путина близок.
Как сообщала Politeka, в россии школьница отметилась смелым поступком, видео.
Также Politeka писала, что взрыв прогремел в Энергодаре, гауляйтер города в больнице.