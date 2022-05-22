Об этом один из российских военных рассказал журналистам из CNN.

Солдат уволился из ВС рф после пребывания на оккупированной Херсонщине, и решил рассказать о том, что там происходило.

Оккупант признался, что местные жители встречали россиян вовсе не как «освободителей», образ которых так хотел создать владимир путин.

По словам военного, он отдельно запомнил случай с местным мужчиной, который пытался прогнать захватчиков с помощью кнута. При этом на глазах у него были слезы.

«Когда мы ехали в сторону Херсона и проезжали село, к нашему конвою выскочил мужчина с кнутом и обругал нас "Вам п**да!". Он почти взобрался к нам в кузов, где мы сидели. У него были мокрые глаза от слез. Этого я не забуду», - рассказал оккупант.

Он признался, что они с сослуживцами боялись местных жителей – и не безосновательно.

«Когда мы видели местных, мы напрягались. Некоторые из них прятали оружие под одеждой, приближались вплотную и стреляли в нас», - пожаловался российский военный.

Он также признался, что командование не объясняло им, что значит тот самый символ «Z», а просто приказывало «рисовать "Z" как у Зорро».

Напомним, британский профессор заметил признаки того, что конец больного путина близок.

Как сообщала Politeka, в россии школьница отметилась смелым поступком, видео.

Также Politeka писала, что взрыв прогремел в Энергодаре, гауляйтер города в больнице.