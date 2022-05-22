На этот раз «привет» от украинцев передали коллаборанту Андрею Шевчику, незаконно назначенному «мэром» захваченного Энергодара. Эту информацию подтвердил в своем телеграм-канале законный мэр города Дмитрий Орлов.
Утром в воскресенье, 22 мая, появилась информация о том, что в Энергодаре прогремел взрыв на улице Курчатова. Сообщалось, что неизвестные подорвали дверь в подъезд дома, где живет Шевчик, которого россияне в обход украинских законов назначили «мэром» города.
Сообщалось, что подрыв был прицельным – он произошел в момент, когда коллаборант заходил в подъезд.
Орлов подтвердил эту информацию, а также сообщил о том, что в результате взрыва коллаборант получил ранения.
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«Все обстоятельства происшествия выясняются, но имеем точное подтверждение того, что при взрыве получили ранения самопровозглашенный глава «народной администрации» Шевчик и его охранники. Они госпитализированы в больницу с травмами разной степени тяжести», - написал легитимный мэр Энергодара.
Он также подчеркнул, что никто из жителей подъезда не пострадал.
В свою очередь, местные жители сообщают о том, что после взрыва слышали автоматные очереди. Они сообщают, что Шевчик находится в тяжелом постоянии.
Отметим, что ранее сообщалось об активной работе партизан в Мелитополе. В частности, известности о ликвидации двух высокопоставленных оккупантов.
Напомним, в разведке рассказали, зачем оккупанты перебрасывают на Донбасс "Терминаторы".
Как сообщала Politeka, оккупанты активизировали подготовку к наступлению сразу в двух направлениях.
Также Politeka писала, что оккупанты придумали новую схему вымогательств на захваченных территориях.