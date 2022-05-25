«Укрзализныця» начала оказывать денежную помощь украинцам.
Как стало известно из сообщения прессслужбы АО "Укрзализныця" в телеграмме, мгновенная помощь оказывается тем людям, которые осуществили эвакуацию поездами с мест активных боевых действий.
За минувшие выходные средства получили 390 пассажиров.
"390 пассажиров эвакуационных рейсов Укрзализныци за выходные уже получили свои выплаты от государства прямо на вокзалах во Львове и Днепре, только сойдя с поезда», — идет речь в в сообщении.
В компании говорят, что еще 50 пассажиров были зарегистрированы проводниками на временное бесплатное поселение.
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Ранее Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к работникам "Укрзализныци", отметив их работу.
"Приветствую, это Борис Джонсон, премьер-министр Соединенного Королевства. Я на борту фантастического поезда "Укрзализныци" в Киев из Польши. Просто хотел высказать вам большую признательность - всей команде железнодорожников - за то, что вы делаете", - сказал он.
Напомним, "Укрзализныця" предупредила о серьезных изменениях в расписании: "Просим обратить внимание"
Также сообщилось, что украинцы теперь могут получить денежную помощь через "Укрзализныцю" и "Укрпочту".
Кроме этого, в "Укрзализныце" разоблачили четырех агентов, которые активно передавали данные оккупантам.