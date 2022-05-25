При этом могут возникнуть определенные проблемы с вооружением новых военнослужащих. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 90 день полномасштабной войны с рф.
"Все упирается в поставки западного вооружения, оно имеет свои сложности. Часть вооружения нужно изготовить, часть нужно передать западным армиям, чтобы они передали нам. Это долгая история, целимся на вторую половину июля", - сказал Арестович.
Эксперт также добавил, что в Украине с 2014 года была доработана система мобилизации. Россия же, хотя и строила свои вооруженные силы уже десятки лет, не смогла организовать нормальную систему, и теперь в экстренном порядке изменить у них ничего не выйдет.
Отметим, согласно закону "О мобилизации граждан", призыв на военную службу проводится в четыре волны. Сейчас в Украине прошли две волны мобилизации.
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Первая волна: оперативный резерв и бывшие военнослужащие, имеющие боевой опыт или ранее служили по контракту после 2014 года.
Вторая волна: военнослужащие, проходившие срочную службу или же служили по контракту до 2014 года.
Третья волна: офицеры запаса, военнослужащие, окончившие военные кафедры вузов.
Четвертая волна: граждане Украины, у которых нет ограничений по возрасту или состоянию здоровья.
Напомним, глава украинской разведки назвал диагноз путина.
Как сообщала Politeka, Зеленский рассказал о колоссальном превосходстве рф над Украиной по одному пункту.
Также Politeka писала, что российские олигархи придумали, как "откупиться" от санкций.