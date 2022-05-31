Родители будущих первоклассников тщательно изучают подходы разных школ и учителей к обучению. Ведь первый год в школе – очень важный! Именно он закладывает дальнейшую мотивацию школьников к образованию. Как научить первоклашек учиться и привить им любовь к познанию, лучше всего знают в дистанционной школе «Оптима». Вот уже несколько лет малыши здесь учатся по инновационным урокам.

Инновационные уроки для 1 класса

В основу обучения в первом классе положены наработки ведущих европейских и украинских психологов, педагогов, а также авторские методики и опыт дистанционной школы «Оптима». Поэтому уроки сделаны в виде ярких интерактивных мультфильмов, которые в игровой, веселой и понятной форме знакомят школьников с разными предметами. Каждый кадр несет в себе образовательную, эстетическую и исследовательскую функцию, удерживает внимание ребенка, побуждает маленьких школьников к развитию, вызывает неподдельный интерес и учит учиться.

Такие уроки воспитывают у ребенка любовь к обучению и стремление к знаниям. В них использованы все возможности обучающих мультиков: анимация, инфографика, интерактивные познавательные сказки и т.д. Уроки для самых маленьких школьников от дистанционной школы «Оптима» не имеют аналогов в Украине и мире. В ходе их разработки были учтены все тенденции современной педагогики, инновации, рекомендации психологов и педагогов. Кроме того, они содержат все рекомендации Минобразования Украины и полностью отвечают стандартам Новой украинской школы.

Как происходит обучение

Для каждого ученика на учебном сайте школы «Оптима» создается личный кабинет. В нем ребенок видит перечень предметов, которые должен изучить в текущем учебном году, и весь учебный материал, структурированный и разделенный на отдельные уроки и задания.

Кроме мультфильмов, в уроках есть текстовый формат, дополнительные видео и аудиовложения, интерактивные игры, интересные 3D-модели, упражнения для отработки навыков, а также контрольные вопросы для проверки усвоения учебного материала. Учебный материал предоставляется за весь учебный год. Школа предлагает рекомендованное расписание уроков, но каждая семья может составить для себя индивидуальный график и прорабатывать учебную программу в удобное время. Уроки после прохождения не закрываются, а остаются доступными для проработки в течение всего учебного года.

Первоклассники в «Оптиме» могут учиться сами, при минимальной помощи родителей. Задания разработаны таким образом, что дети учатся с любопытством и без принуждения.

Попробовать инновационное обучение для первого класса в дистанционной школе «Оптима» можно совершенно бесплатно, воспользовавшись демодоступом. Получить развернутую консультацию по любым вопросам можно по телефонам: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.