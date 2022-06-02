Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем видеообращении в четверг, 2 июня, рассказал что ждет оккупантов в ближайшее время.

Виталий Ким сообщил, что войска рф продолжают обстреливать область со всех сторон, но есть и показательные новости о враге. Выяснилось, что российские оккупанты начали грабить магазины в Херсоне, а награбленное вывозят в сторону Крыма.

"Это показатель того, что они понимают, что украинские военные скоро туда прийдут. И, наверное, воруют, как в последний раз", — объяснил чиновник.

Также Ким пригрозил россиянам новыми ракетами "Гарпун", которые поставят Украине западные партнеры.

"Скоро Украина получит высокоточные ракеты. Есть информация, что и россия их тоже получит, но там нюанс", — шутит политик.

Отметим, Виталий Ким прославился на всю Украину после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Каждый день он записывал видеообращение к жителям Николаевщины и всей страны, в которых очень оптимистично рассказывал о текущей ситуации.

Напомним, оккупанты уничтожают инфраструктуру Украины ради одной цели: в Минобороны раскрыли план кремля.

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