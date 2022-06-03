Оккупанты потеряли несколько десятков единиц техники и не менее пары сотен убитыми.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live" на 99 день полномасштабной войны с рф.

По словам представителя ОП, оккупанты готовились к наступлению в Херсонской области, но ВСУ их опередили и "влупили" на трех направлениях, переправившись через Ингулец.



"Украинские войска форсировали реку, создали плацдарм, дальше все ждали от них успеха, но так не бывает. Российское командование перебросило туда свои части и пошло таранить эти плацдармы", - рассказал Арестович, добавив, что ВСУ, хотя и понесли потери, но разгромили батальонно-тактическую группу рф.

"Она уничтожена почти "в ноль". Там несколько десятков единиц техники и не меньше пары сотен убитыми только", – подытожил Арестович. Сейчас задача ВСУ — удержать позиции.

Также эксперт назвал причину провальной тактики оккупационных войск.

"На каждом оперативном направлении российское военное командование требует успеха. Но оно очень плохо это координирует. От группировок требуют агрессивности наступления, принятия мер продвижения, при этом абсолютно не соотнося их между собой", – пояснил Арестович.

Напомним, Арестович рассказал, как Северодонецк стал ловушкой для оккупантов.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким объяснил, почему Николаев не попал в оккупацию в отличие от Херсона.

Также Politeka писала, что артиллерия рф будет полностью уничтожена через неделю-две: эксперт рассказал, что скоро сменится на фронте.