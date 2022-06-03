Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, чому росіяни не змогли окупувати Миколаїв на відміну від Херсона.

Своїми думками він поділився в інтерв'ю каналу "Ісландія".

"Херсонська область була першою, в яку вони зайшли. У перший же день вони поїхали по херсонській землі. У нас був запас часу. Навіть 2-3 дні - це дуже важливо, для того, щоб з'ясувати, що відбувається.

Завдяки ЗСУ та тероборони Херсона на день більше протримали Антоновсикий міст. Це теж дало нам час, для того, щоб перегрупуватися, підготуватися і обміркувати, що потрібно робити для захисту. Херсон був першим і першим завжди найскладніше", - розповів Віталій Кім.

Раніше голова Миколаївської ОДА Віталій Кім замість звичного ранкового звернення показав, як готує сніданок. У мережі поширилося відео, на якому краш українських жінок стоїть біля плити і готує собі поїсти.

Судячи з відео, в меню у голови облдержадміністрації вермішель з ковбаскою і яйцями. Також на столі можна побачити порізаний свіжий хліб, натертий сир, ковбасу. Сам Віталій Кім у відмінному настрої, він мило посміхнувся в камеру і продовжив зосереджено готувати свою страву.

Нагадаємо, Віталій Кім показав подарунок для військових від "хорошої людини".

Крім того, Віталій Кім зарядив українців на оптимізм, відео.

Також Віталій Кім чесно заговорив про свої президентські амбіції:"змінюється світогляд під час війни".