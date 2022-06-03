Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, днем 3 июня в восточных и центральных областях синоптики прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за непогоды объявлен 1 уровень опасности, желтый. Под ударом окажутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Запорожская области.
При этом в Украине будет царить летнее тепло. Температура воздуха составит:
  • в северных областях ночью +13+15, днем +24+26 градусов;
  • на западе ночью + 10 +14 градусов, а днем+23 + 25;
  • в восточных областях ночью +16+19, днем +28+30 градусов;
  • на юге ночью +17+19 градусов, а днем +30+33;
  • в центральных областях ночью +14+16, днем +25+28 градусов.
Отметим, погода в Украине резко ухудшилась вечером в четверг, 2 июня. Сообщалось о сильных подтоплениях и немаленьком граде в западных областях Украины.

дождь, град, ливень

Напомним, белорусские войска активизируются на границе.

Как сообщала Politeka, стихия обрушилась на Кривой Рог.

Также Politeka писала, что артиллерия рф может быть полностью уничтожена через неделю-две: эксперт пояснил, что скоро сменится на фронте.