Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, днем 3 июня в восточных и центральных областях синоптики прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
Из-за непогоды объявлен 1 уровень опасности, желтый. Под ударом окажутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Запорожская области.
При этом в Украине будет царить летнее тепло. Температура воздуха составит:
- в северных областях ночью +13+15, днем +24+26 градусов;
- на западе ночью + 10 +14 градусов, а днем+23 + 25;
- в восточных областях ночью +16+19, днем +28+30 градусов;
- на юге ночью +17+19 градусов, а днем +30+33;
- в центральных областях ночью +14+16, днем +25+28 градусов.
Отметим, погода в Украине резко ухудшилась вечером в четверг, 2 июня. Сообщалось о сильных подтоплениях и немаленьком граде в западных областях Украины.
Напомним, белорусские войска активизируются на границе.
Как сообщала Politeka, стихия обрушилась на Кривой Рог.
Также Politeka писала, что артиллерия рф может быть полностью уничтожена через неделю-две: эксперт пояснил, что скоро сменится на фронте.