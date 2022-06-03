Так, днем 3 июня в восточных и центральных областях синоптики прогнозируют грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Из-за непогоды объявлен 1 уровень опасности, желтый. Под ударом окажутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Николаевская, Херсонская, Одесская и Запорожская области.

в северных областях ночью +13+15, днем +24+26 градусов;

на западе ночью + 10 +14 градусов, а днем+23 + 25;

в восточных областях ночью +16+19, днем +28+30 градусов;

на юге ночью +17+19 градусов, а днем +30+33;

в центральных областях ночью +14+16, днем +25+28 градусов. При этом в Украине будет царить летнее тепло. Температура воздуха составит:

Отметим, погода в Украине резко ухудшилась вечером в четверг, 2 июня. Сообщалось о сильных подтоплениях и немаленьком граде в западных областях Украины.