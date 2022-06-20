Призвал признать границы «ДНР» и «ЛНВ» – ексмеру столицы сообщено о подозрении.
По процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора бывшему городскому голове Киева сообщено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.
По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины екс-мэр столицы на собственной странице в социальной сети «Facebook» разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций, незаконных образований «ДНР» и «ЛНР.
Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
Досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением СБУ.
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