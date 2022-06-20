Призвал признать границы «ДНР» и «ЛНВ» – ексмеру столицы сообщено о подозрении.

По процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора бывшему городскому голове Киева сообщено о подозрении по факту публичных призывов и распространения материалов с призывами к изменению границ территории и государственной границы Украины.

По данным следствия, на следующий день после начала военной агрессии РФ против Украины екс-мэр столицы на собственной странице в социальной сети «Facebook» разместил публикацию о возможности и даже необходимости признания границ террористических организаций, незаконных образований «ДНР» и «ЛНР.

кгга

Согласно выводам судебной лингвистической экспертизы эта публикация содержит публичные призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины.
Досудебное расследование по указанному факту осуществляется Главным следственным управлением СБУ.

Популярные статьи сейчас

"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео

"Переживают": Подоляк объяснил, почему в рф занервничали из-за планов по обучению украинских солдат

"Мне казалось это ерундой": жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук поразила откровением о своем отце

Филатов оценил возможность похода россиян на Днепр: "Для этого им нужно..."

52-летняя Лопес в крошечном топе с блестками устроила невероятные танцы: "Заставила меня заткнуться"
Показать еще

К сожалению, прокуратура сильно заблюрила лицо. Не можем догадаться, кто это.

Напомним, Литва значительно отрезала Калининград от россии: "Теперь только по морю".

Как сообщала Politeka, пытался вступить в ВСУ, чтобы перейти к врагу: о планах предателя детально сообщили в СБУ.

Также Politeka писала, что генерал Маломуж объяснил, почему Беларусь не вторгнется в Украину.