Так, по словам Шмыгаля, речь идет о тех украинцах, которые хотят стать частными предпринимателями, пишет Politeka.net.
"Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год", - сообщил Шмыгаль.
Деньги можно получить для старта любого макробизнеса. Начиная от пошива одежды и обуви и заканчивая монтажными работами, химчистки и так далее.
Однако есть важные условия: участник программы не может работать на других предприятиях и вести другой бизнес.
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Заявку на грант нужно будет подать через портал «Дія» или отделение «Ощадбанка», добавив к ней бизнес-план. Оценка проекта и его соответствие критериям обещают провести в течение 10 рабочих дней.
Деньги будут выдавать не наличными, а а средствами на отдельный банковский счет. Именно с него можно будет оплатить сырье, материалы, оборудование, инструменты, частично оплатить аренду помещения.
Бюджет программы в год — 5 млрд грн.
Добавим, что Шмыгаль также сообщил, что безработных украинцев будут привлекать к общественным работам.
«Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов», - заявил Шмыгаль, добавив, что все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта.
Шмыгаль отметил, что местные власти будут определять, что именно нужно будет делать безработным в конкретном регионе.
Что касается оплаты труда, то люди будут получать минимальную зарплату.
Напомним, в НБУ предупредили, что происходит с ценой на доллар.
Также Politeka сообщала, что принято решение, какими будут тарифы на газ и тепло, и что делать с долгами.