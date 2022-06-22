Украинцы могут получить до 250 тысяч гривен. О том, кто может претендовать на такую помощь от государства рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Так, по словам Шмыгаля, речь идет о тех украинцах, которые хотят стать частными предпринимателями, пишет Politeka.net.

"Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год", - сообщил Шмыгаль.

Деньги можно получить для старта любого макробизнеса. Начиная от пошива одежды и обуви и заканчивая монтажными работами, химчистки и так далее.

Однако есть важные условия: участник программы не может работать на других предприятиях и вести другой бизнес.

Заявку на грант нужно будет подать через портал «Дія» или отделение «Ощадбанка», добавив к ней бизнес-план. Оценка проекта и его соответствие критериям обещают провести в течение 10 рабочих дней.

Деньги будут выдавать не наличными, а а средствами на отдельный банковский счет. Именно с него можно будет оплатить сырье, материалы, оборудование, инструменты, частично оплатить аренду помещения.

Бюджет программы в год — 5 млрд грн.

Добавим, что Шмыгаль также сообщил, что безработных украинцев будут привлекать к общественным работам.

«Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов», - заявил Шмыгаль, добавив, что все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта.

Шмыгаль отметил, что местные власти будут определять, что именно нужно будет делать безработным в конкретном регионе.

Что касается оплаты труда, то люди будут получать минимальную зарплату.

Напомним, в НБУ предупредили, что происходит с ценой на доллар.

Также Politeka сообщала, что принято решение, какими будут тарифы на газ и тепло, и что делать с долгами.