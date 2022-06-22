Над Украиной крутится циклон, который принес с собой дожди и ветер.

По словам синоптика Натальи Диденко, циклон «дружественный», ведь о дождял для своих огородов и цветов просят украинцы, а ветер, особенно на побережьях, поможет снести «нечисть подальше от нашего берега».

«Градусы также благоприятны, особенно для военных, которым жара излишня. Им и так есть, чем и как греться. 23 июня погода также принесет комфортную температуру воздуха, в большинстве областей Украины ожидается +20+26 градусов. Дожди, местами с грозами, пройдут в центральных, восточных областях, кое-где на Севере. В южной части также польет и погремит, кроме Одесской области», - рассказала Диденко.

В Западных областях осадков не ожидается, разве что на Волыни и Ровенщине возможен небольшой дождь.

Северо-восточный ветер будет усиливаться к штормовому в центральных, северных, восточных областях, а также на Юге Украины.

Что касается погоды в столице, то, по словам Диденко, в четверг ожидается небольшой дождь с прояснениями.

«Ожидается порывистый, к сильному, ветер. Температура воздуха завтра в течение дня составит невысокие +20 градусов», - уточнила Диденко.

Также Диденко предупредила метеозависимых о незначительной активизации магнитного поля Земли.

Напомним, синоптик сообщила о начале астрономического лета.

Также стало известно, какими будут тарифы на тепло и газ во время войны - Рада приняла решение.

Кроме того, Politeka.net писала, что украинцев предупредили о новой серьезной опасности.