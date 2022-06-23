Завтра, 24 июня во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах.

По данным Укргидрометцентра, днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.

дождь

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый. Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, завтра на Левобережье циклон обусловит дожди, грозы и при грозах даже шквалистое усиление ветра.

Зато в западных, северных и многих центральных областях антициклон Frido вытеснит осадки и сделает погоду солнечной и сухой.

Популярные статьи сейчас

"Вот и возможность увидеть лицо Путина": Макрона и Шольца привезли на руины Ирпеня, видео

На российский курорт обрушился водяной смерч: "Зашел на берег и..."

Советуют смириться и паковать чемоданы: российские военные покидают Донецк, местные боевики в панике

Оккупанты замышляют окружение и пытаются рассечь войска ВСУ: Жданов предупредил о ключевом сражение

Внезапно скончался известный российский певец: выяснилась причина
Показать еще

погода, туча над городом, дождь

Напомним также, что в Верховной Раде решили, каким должны быть тарифы и что делать с долгами.

Также сообщалось, что в Украине обанкротился крупный банк - как вкладчикам вернуть свои деньги.

Кроме того Politeka.net писала, как украинцам получить компенсации до тридцати тысяч евро.