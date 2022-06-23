Завтра, 24 июня во многих областях Украины ожидается ухудшение погоды. В частности, синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах.

По данным Укргидрометцентра, днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях ожидаются грозы, а в отдельных районах — град и шквалы 15-20 м/с.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый. Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, завтра на Левобережье циклон обусловит дожди, грозы и при грозах даже шквалистое усиление ветра.

Зато в западных, северных и многих центральных областях антициклон Frido вытеснит осадки и сделает погоду солнечной и сухой.



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