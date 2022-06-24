Цифровой документ защищен QR-кодом, который меняется каждые три минуты.

В приложении "Дія" можно оформить цифровой студенческий билет. Об этом рассказали в официальном Telegram-канале сервиса госуслуг.

"Война войной, но учебу никто не отменял, и она продолжается благодаря стойкости наших защитников. Если вы учитесь в любом государственном вузе, напоминаем, что в приложении Дія есть цифровой студенческий билет", - сказано в сообщении.



Его можно использовать как подтверждение личности и статуса студента. Он также дает право на льготный проезд и скидки при посещении музеев, кинотеатров и тому подобное.



Документ автоматически отображается в приложении, если вы имеете пластиковый оригинал государственного образца.





Также сообщается, что цифровой студенческий защищен QR-кодом, который меняется каждые три минуты. Так можно проверить оригинал документа.

Отметим, Дія не хранит персональные данные. Все, что есть в приложении, берется из госреестров. Документы в Дії подтягиваются автоматически, если ваши данные есть в базе.

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