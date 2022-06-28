Об этом она рассказала в программе «Садок вишневый».

«Сейчас мы исцеляемся от паттерна взаимодействия, где отношения между детьми и родителями были очень долгое время, только форма взаимодействия – это народ и правительство», - отметила Оксана Королович.

По мнению психолога, нынешняя война показала украинцам, что мы сильный народ, которому по силам управлять нашей властью и влиять на её решения, хотя раньше из-за советского прошлого это было не так.

«Общество в психологическом плане развития в подростковом возрасте: мы все не были зрелыми, поэтому у нас был гомеостаз – мы хотели быть в психологическом пузырьке», - подчеркнул Оксана Королович.

По словам психолога, война сделала украинцев сильнее, поэтому как только мы пройдем эти препятствия и победим россии, наша страна станет ещё лучше, ведь в ней будут жить полностью сформированные люди в плане своих убеждений.

Как сообщала Politeka, Андрей Куликов объяснил, для чего россии захватывать чужие территории.

Также Politeka публиковала слова Павла Жовниренко: Великобритания показала пример понимания политики россии.





