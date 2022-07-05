Задержали мужчину, который таким образом выдурил у украинцев 800 тысяч гривен. Об этом сообщили в Госспецсвязи.
Правоохранители выяснили, что 32-летний мужчина осуществлял перевыпуск абонентских мобильных номеров граждан и таким образом получал доступ к их финансовым номерам. В дальнейшем злоумышленник заходил в онлайн-банкинг потерпевших и присваивал деньги с их карт.
"В настоящее время правоохранители устанавливают, каким образом фигурант получал сведения, необходимые для перевыпуска SIM-карт, в том числе наиболее частые контакты, сведения о тарифном плане, остаток на счете, модель телефона и дату активации карты", — сказано в сообщении.
По предварительным данным, мужчина обманул 40 человек на почти 800 тысяч гривен. Правоохранители устанавливают других участников преступной схемы, начато уголовное производство.
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Ранее в Госспецсвязи сообщили о разоблачении преступной группы, которая под видом социальных выплат от ЕС выманила у украинцев 100 миллионов гривен.
Через фейковые сайты украинцам предлагали сформировать заявку на выплату денежной помощи от стран Европейского Союза. По фишинговым ссылкам потерпевшие проходили опрос и отмечали реквизиты банковских карт. Далее злоумышленники осуществляли несанкционированное вмешательство в онлайн-банкинг и выводили деньги со счетов.
Напомним, на украинцев обрушатся новые запреты с 11 июля.
Также Politeka.net писала о новом перерасчете пенсий.
Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.