Задержали мужчину, который таким образом выдурил у украинцев 800 тысяч гривен. Об этом сообщили в Госспецсвязи.

Правоохранители выяснили, что 32-летний мужчина осуществлял перевыпуск абонентских мобильных номеров граждан и таким образом получал доступ к их финансовым номерам. В дальнейшем злоумышленник заходил в онлайн-банкинг потерпевших и присваивал деньги с их карт.

"В настоящее время правоохранители устанавливают, каким образом фигурант получал сведения, необходимые для перевыпуска SIM-карт, в том числе наиболее частые контакты, сведения о тарифном плане, остаток на счете, модель телефона и дату активации карты", — сказано в сообщении.

По предварительным данным, мужчина обманул 40 человек на почти 800 тысяч гривен. Правоохранители устанавливают других участников преступной схемы, начато уголовное производство.

Ранее в Госспецсвязи сообщили о разоблачении преступной группы, которая под видом социальных выплат от ЕС выманила у украинцев 100 миллионов гривен.

Через фейковые сайты украинцам предлагали сформировать заявку на выплату денежной помощи от стран Европейского Союза. По фишинговым ссылкам потерпевшие проходили опрос и отмечали реквизиты банковских карт. Далее злоумышленники осуществляли несанкционированное вмешательство в онлайн-банкинг и выводили деньги со счетов.

Напомним, на украинцев обрушатся новые запреты с 11 июля.

Также Politeka.net писала о новом перерасчете пенсий.

Кроме того, о новых запретах и ​​правилах предупредили украинцев в Минюсте.