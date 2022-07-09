Об этом сообщают в пресс-службе Министерства образования и науки.
В настоящее время подготовлен проект постановления Кабмина по отображению сведений, содержащихся в документах о базовом среднем, полном общем среднем, профессиональном (профессионально-техническом), профессиональном высшем и высшем образовании средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг с использованием мобильного приложения «Дія».
Кроме того, уже сейчас благодаря сервису «Информация о физическом лице, содержащаяся в ЕГЭБО», соискатели образования и выпускники учебных заведений могут самостоятельно получить информацию об выданных им документах об образовании и об обучении. Для этого нужно только иметь квалифицированную электронную подпись, а реквизиты документов об образовании не нужны.
Информацию о серии и номере выданных документов об образовании, полученных с помощью сервиса ЕДЭБО, можно использовать для проверки выданных документов в Реестре документов об образовании. Выписка из реестра может быть полезна для признания украинских документов об образовании для дальнейшего обучения и трудоустройства за рубежом, в частности в странах ЕС.
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"Внутри перемещенные лица, лица с временно оккупированных территорий, а также находящиеся за пределами нашего государства граждане Украины нуждаются в получении, восстановлении или признании документов об образовании", — подчеркнули в МОН, обосновывая необходимость цифровизации госуслуг в сфере образования.
Напомним, новые штрафы вводятся в Украине уже с понедельника.
Также сообщалось, что украинцы скоро получат пенсионное удостоверение в новом виде.
Кроме того, о новых запретах и правилах предупредили украинцев в Минюсте.