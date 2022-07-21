Национальный банк продлевает на один год срок обмена разменных монет.

Как сообщает Politeka.net, речь идет о монетах номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Таким образом граждане смогут их обменять до 30 сентября 2023 года включительно без ограничений и бесплатно на монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.

"Такое решение Национального банка связано с продолжением действия военного положения в Украине", - пояснили в НБУ.

Сделать это можно в подразделениях Национального банка и ряде отделений уполномоченных банков - АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ".

Также в НБУ подчеркнули, что по истечении срока обмена монет номиналами 1, 2 и 5 копеек их можно будет только коллекционировать.

«Напоминаем, что с 1 октября 2019 в Украине монеты 1, 2 и 5 копеек не используются для наличных расчетов. Это связано с планом НБУ по оптимизации номинального ряда банкнот и монет для обеспечения более удобных и более простых расчетов», - добавили в Нацбанке.

Добавим, что ранее в НБУ отмечали, что главная цель вывода из обращения монет – упростить наличные расчеты и повысить их удобство для пользователей.

Кроме того, это позволяет сэкономить миллионы гривен.

«Стоимость изготовления монет номиналом 1, 2 и 5 копеек значительно превышает их номинальную стоимость. Государство сможет экономить более 90 млн гривен в год благодаря уменьшению расходов Национального банка на их изготовление и обработку", - сообщали ранее в Нацбанке, добавляя, что от вывода мелких монет из оборота выиграют банки и бизнес, которым не придется тратиться на инкассацию таких платежных средств. .

Напомним, что в последнее время Нацбанк ввел в обращение новые памятные монеты.

Так, с 14 июля была введена в обращение монета, посвященная Военно-Морским Силам ВС Украины.

Также на днях Национальный банк Украины ввел в обращение первую памятную монету , отчеканенную Банкнотно-монетным двором НБУ с начала полномасштабной войны против Украины - "В единстве – сила".

Кроме того, Нацбанк Украины показал новую монету " Ой у лузі червона калина ".