В ГСЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий в Украине, в ряде областей объявлен I уровень опасности (желтый).

Прогнозом погоды на четверг, 11 августа, поделилась синоптик Наталья Диденко.

В ближайшую ночь дожди, местами с грозами пройдут в северных областях, на Волыни, Ровенщине, коснутся Полтавщины, Черкасщины, возможны локально на Харьковщине, Луганщине. Утром грозы ожидаются преимущественно в северной части Украины.

"Днем в четверг кратковременные дожди с грозами наиболее вероятны в западных областях, в Крыму и местами на побережье Запорожской области, а вечером 11 августа дожди пройдут в центральных областях (кроме Днепропетровской) и на севере Украины (кроме Сумской), на Волыни, Ровенской области, в отдельных районах Запорожья и Крыма. Все области, которые не упоминались в упомянутое время суток - там без существенных осадков", - подробно объяснила синоптик.

Ветер ожидается в четверг северо-восточный, умеренный, иногда может быть порывистым, до 12-14 метров в секунду.

Температура воздуха самой высокой остается в восточных областях, в южной части и на Днепропетровщине – там жара до +30+34 градусов. На остальной территории Украины днем ​​ожидается +21+27 градусов.

В Киеве 11 августа немного потеплеет, в течение дня предполагается до +26 градусов. Дожди, местами с грозами – ожидаются. Большая вероятность осадков ночью, утром и вечером.

"Напоминала и напоминаю, что на юге и востоке Украины продолжается и будет продолжаться сильная жара, +32+37 градусов, возможно до +37+40 градусов!", - подчеркнула Диденко.

Напомним, что украинцев предупредили о новом коварном задуме Кремля, пострадают миллионы.

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