Новый массированный ракетный удар по Украине со стороны оккупантов немного изменил ситуацию на рынке валют.

На это, как пишет Politeka.net, обратил внимание нардеп Верховной Рады Украины и первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

«Немного изменили нам тренд падения курса доллара по отношению к гривне последние новости, но все равно это уже не сентябрь (когда было 43 грн/$)», - прокомментировал Железняк ситуацию с курсом доллара.

Также Железняк сообщил, что на этой неделе парламент окончательно примет Бюджет на 2023 год.

«Фактически, за два месяца до конца года. Это не только Бюджет воюющей страны, но и рекорд по наиболее раннему принятию Бюджета в истории Украины», - отметил Железняк, добавив, что тотальное большинство бюджетов принималось в декабре, с нарушением сроков.

Напомним, что Кабинет министров Украины в проекте госбюджета-2023 прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.

Одним из главных факторов, который будет влиять на курс гривны, остается ситуация на фронте. При этом украинское правительство сейчас рассчитывает на иностранные заимствования.

По ситуации на начало октября украинский золотовалютный резерв после 24 февраля сократился на 3 миллиарда евро.

Ранее украинцев предупредили о последствиях новой масштабной атаки.

Также сообщалось, сколько еще времени придется экономить электроэнергию.

Кроме того, Politeka.net писала об уровне зарплат в "Армии восстановления".