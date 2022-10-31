В Україні на кінець поточного року ріваень безробіття становитиме 30%, такий прогноз дає Мінекономіки.

Так, за офіційними даними, з початку воєнних дій з 24 лютого статус безробітного набули понад 400 тисяч громадян. Більше 200 тисяч зареєстрованих бізробітних українців отримують допомогу з безробіття.

У свою чергу в НБУ очікують, що номінальні зарплати в цьому році знизяться на 12–13%, а в реальному вимірі (з вирахуванням інфляції) – на чверть. Також в Нацбанку зазначили, що вже в 2023-му році зарплати «зростуть майже на третину та перевищать довоєнний рівень, а в 2024 році – ще на 28%». Тим не менше, підвищення зарплат у реальному вимірі буде «досить повільним, зважаючи на високу інфляцію та нижчу за довоєнну продуктивність».

Тим часом в країні створили ще одну армію. Окрім тієї, що захищає країну на фронті, є ще «Армія відновлення». До неї можуть залучитися люди, які з різних причин залишились без роботи.

За роботу будуть платити суми в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн), що в більшості випадків є вищим, ніж допомога з безробіття.

З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори, аа організатором має бути військове командування спільно з ОВА самостійно або з залученням органів виконавчої влади.

До робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я.

Що ж до характеру робот, то це можуть бути ті, які мають оборонний характер, роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

Зокрема, це може бути укріплення дамб, заготівля дров для військових та населення, облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів, розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій, облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття, надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку, ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери та ін.

На сьогоднішній день суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях.

Нагадаємо, також повідомлялось, скільки ще доведеться економіти електроенергію.

Крім того, Politeka.net писала, що українці відмовляються від готівки.

Також Politeka.net повідомляла, що ціни на овочі впали, але це ще не межа.