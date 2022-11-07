За октябрь статистика операций физических лиц по покупке/продаже иностранной валюты очень похожа на сентябрь и август.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил народный депутат Украины первый заместитель председателя налогового комитета ВРУ Ярослав Железняк.

«Хорошая новость: уже почти третий месяц рынок (покупка/продажа) почти стабилизировался», – отметил нардеп.

По его словам, физлица купили на 200 млн $ больше, чем продали.

Также Железняк подчеркнул, что это официальные данные, и выразил уверенность в том, что наличный рынок здесь точно не весь отражен.

Добавим, что в обменных пунктах Украины сегодня, 7 ноября, курс доллара по продаже вырос на 15 копеек до 40,55 гривен за доллар. Курс евро вырос на 20 копеек до 39,65 гривны за евро.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка – 39,70 грн (39,65 – 4 ноября), продажа – 40,55 грн (40,40 – 4 ноября) за доллар.

Средний курс евро составляет: покупка – 38,60 грн (38,50 – 4 ноября), продажа – 39,65 грн (39,45 – 4 ноября) за евро.

Добавим, что с момента запуска валютных депозитов по официальному курсу Национального банка украинцы открыли 2,5 тысяч таких вкладов. Средняя сумма вклада составляет около 3 600 долларов.

В общей сложности на 1 ноября банки с помощью этого инструмента привлекли 9 млн дол.

Напомним, Нацбанк ввел целый ряд важных изменений.

Также сообщалось, что Кабмин принял важное решение относительно для переселенцев.

Кроме того, Politeka.net писала, что курс доллара отреагировал на ракетную атаку.