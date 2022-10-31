Новий масований ракетний удар по Україні з боку окупантів дещо змінив ситуацію на ринку валют.

На це звернув увагу нардеп Верховної Ради України та перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

«Трохи змінили нам тренд падіння курсу долара до гривні останні новини, але все одно це вже не вересень (коли було 43 грн/$)», - прокоментував Железняк ситуацію з курсом долара.

Також Железняк повідомив, що цього тижня парламент остаточно ухвалить Бюджет на 2023 рік.

«Фактично за два місяці до кінця року. Це не тільки Бюджет країни, що воює, а й рекорд з найбільш раннього прийняття Бюджету в історії України», - зазначив Железняк, додавши, що тотальна більшість бюджетів приймалася в грудні, з порушенням термінів.

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України у проекті держбюджету-2023 прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.

Одним із головних чинників, який впливатиме на курс гривні, залишається ситуація на фронті. При цьому український уряд зараз розраховує на іноземні запозичення.

За ситуацією на початок жовтня український золотовалютний резерв після 24 лютого скоротився на 3 мільярди євро.

Раніше українців попередили про наслідки нової масштабної атаки.

Також повідомлялося, скільки ще часу доведеться заощаджувати електроенергію.

Крім того, Politeka.net писала про рівень зарплат в Армії відновлення.