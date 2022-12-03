Подобные программы по обмену валюты уже завершились в Польше, Германии, Швеции и Швейцарии.

Пресс-служба НБУ сообщила важную информацию для находящихся в Литве украинцев.

5 декабря завершается действие программы по обмену наличной гривны на евро в определенных литовских банках. Это последний день, когда совершаются соответствующие операции.

Подобные программы уже завершились в Польше, Германии, Швеции и Швейцарии.

В НБУ напомнили, что программа обмена была начата на основе соглашения, заключенного между Национальным банком Украины и Банком Литвы. Она дала возможность нашим гражданам, которые из-за войны вынужденно покинули Украину и находились в Литве, обменять наличную у них гривну для удовлетворения жизненных потребностей.

В настоящее время программа обмена завершается из-за существенного снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена. В целом, за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Литве более 400 тыс. грн.

Ранее в НБУ отмечали, что бизнес ухудшил ожидания деловой активности из-за потерь от полномасштабной войны. Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса по индексу ожиданий деловой активности (ИОДА). В ноябре ИОДА снизился до 42.7 по сравнению с 44.9 в октябре.

Большинство предприятий, участвующих в опросах, усилили ожидания по удорожанию собственной продукции/услуг, в то же время ожидают сокращения работников, больше всего – сектора строительства.

Напомним, Нацбанк показал новую необычную монету.

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