На фоне массовых отключений электроэнергии в Украине введен ряд программ, по которым можно компенсировать средства за покупку электрогенератора.

В Минреинтеграции сообщили, что в некоторых городах Украины на местном уровне введена компенсация за приобретение генераторов. На нее имеют право:

объединение совладельцев многоквартирных домов (ОСМД);

жилищно-строительные конторы (ЖСК);

руководители многоквартирных домов.

Так, в Киеве жильцам многоквартирных домов компенсируют 75% стоимости генератора. Максимальная сумма – 80 тысяч гривен. Получить компенсацию можно, подав заявление и пакет документов в районную администрацию. Средства будут выплачены в течение 2 месяцев.

Во Львове для ОСМД, ЖСК и остального жилищного сектора сумма возмещения составляет 50% от цены, однако максимум – 30 тысяч гривен. Для предпринимателей ресторанной сферы и розничной торговли пищевыми продуктами предусмотрен ваучер. Рассмотреть заявление и принять решение комиссия должна в течение 10 дней.

В Полтаве компенсацию могут получить жители домов, где свыше 2 этажем. Возмещение не должно превышать 50% стоимости устройства, но не более 80 тысяч гривен.

Одесса – мэрия приняла решение возвращать до 70% от стоимости генераторов, но не более 100 тысяч гривен. Для получения компенсации следует обращаться с чеками в районную администрацию.

Суммы — компенсацию могут получить жильцы домов трех и выше этажей, а также двухэтажные здания, построенные до 1993 года. Сумма компенсации – не больше 50% и не больше 50 тысяч гривен.

В Киеве компенсируют до 70% от стоимости устройства. Но при условии, что он стоил не более 45 тысяч гривен.

Черновцы компенсируют 80% от стоимости. Устройство должно стоить не более 60 тысяч гривен и покрывать нужды не менее 36 квартир в доме.

В Запорожье возврат 80% от стоимости генератора возможен при условии, что он стоит до 30 тысяч гривен. Оплата за устройство должна производиться через банк.

Напомним, Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.

Кроме того, стало известно о новой денежной помощи для украинцев.

Также Politeka.net писала, что украинцам рассказали, как выбрать идеальный павербанк.