Заявление PAEW относительно рисков, заложенных в Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей среды

Предпосылки:

На днях в Минсреде появилась Концепция реформирования системы государственного надзора в сфере защиты окружающей среды.

С проектом документа можно ознакомиться по ссылке

Необходимость реформирования системы государственного экоконтроля назрела давно!

Ассоциация профессионалов окружающей среды (Professional Association of Environmentalists of the World – PAEW https://pae.com.ua/ ) разделяет необходимость реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, что обусловлено многими факторами:

начиная от экологического нигилизма общества и

заканчивая низкой институциональной способностью государственных институтов, на которых возложены функции надзора и контроля негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения.

Людмила ЦЫГАНОК, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW рассказывает:

«Мое утро ежедневно начинается с похожих обращений из разных уголков Украины:

«Жители микрорайона С…ь, задыхаются каждую ночь!!!

Пожалуй, каждый из нас, хоть раз в жизни, чувствовал едкую вонь горелой электропроводки.

А теперь представьте, что за один день сжигается несколько тонн такой проводки, а кроме нее: металлопластиковые окна, пивные банки и другой алюминиевый металлолом.

Именно этим и занимается в центре города алюминиевый завод…

Даже если вы очень далеки от экологических, нормотворческих, инспекционных вопросов, все изложенное ниже касается каждого!

Без контроля выполнения природоохранного законодательства, без реального воплощения реформ (а не только на бумаге) нам скоро нечем дышать, мы скоро увидим колоссальную новую волну внутренней миграции из-за водного кризиса – и война, как и изменения климата, эту ситуацию лишь ускоряют и углубляют.

Каждый украинец, не планирующий выехать с территории нашего государства, за которую льется реками кровь, должен знать – ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ нуждается в немедленной реформе!

Реформы, а не имитации! Реформы, а не переставление табличек в кабинетах!»

Разработанные Правительством нормативные акты по реформированию системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды до сих пор не реализованы

В то же время, PAEW обращает внимание, что начиная с 2017 года, в мирный период разработанные Правительством нормативные акты по реформированию системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды не реализованы, в т.ч.

Концепция реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, одобренная распоряжением Кабинета Министров Украины от 31.05.2017 № 616, и План мер по реализации Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, одобрен распоряжением Министров Украины от 23.05.2018 №352.

Основной причиной ненадлежащего выполнения Госэкоинспекцией своих функций является длительный процесс ее реформирования – Счетная палата

По результатам аудитов Счетной палаты (Отчет о результатах аудита эффективности использования бюджетных средств, направленных Государственной экологической инспекции, утвержден решением Счетной палаты от 28.09.2021 № 21-3), основной причиной ненадлежащего выполнения Госэкоинспекцией своих функций является длительный процесс ее реформ.

Решения Правительства привели к терянию бюджетами разных уровней, по расчетам аудиторов, за 2018-2020 годы около 2 млрд гривен

Людмила ЦЫГАНОК, президент PAEW, в своем обращении к Правительству, акцентирует:

«Решения Правительства, как свидетельствует аудит, оказались недостаточно обоснованными и негативно повлияли не только на деятельность органа государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, но и привели к дополнительным расходам государственного бюджета (лишь риски теряния бюджетами разных уровней по расчетам аудиторов, за 2018-2020 годы составляют около 2 млрд гривен).

Целевые показатели государственной экологической политики на установленные контрольные периоды не выполнены, в отдельных случаях - недостижимые и нереалистичные

Общая система государственной политики в сфере природопользования по результатам аудитов Счетной палаты неэффективна, целевые показатели государственной экологической политики на установленные контрольные периоды не выполнены, в отдельных случаях - недостижимые и нереалистичные»

Предложенная в 2023 году редакция Концепции нарушает принцип «должного управления»

В свою очередь, предложенная редакция Концепции нарушает принцип «надлежащего правления», согласно которому когда речь идет о вопросах всеобщего интереса, государственные органы должны действовать своевременно и надлежащим и как можно более последовательным способом.

Европейский Суд подчеркивает особую важность введения внутренних процедур государства, которые усилят прозрачность и ясность их действий, минимизируют риск ошибок

Европейский Суд подчеркивает особую важность (см. решение по делам «Беелер против Италии» (Beyeler v. Italy [GC]), заявление № 33202/96, п. 120, ECHR 2000, «Онерьилдиз против Турции» (Oneryэldэz v. 1997). Turkey [GC]), заявление № 48939/99, п. 128, ECHR 2004-XII, "Megadat.com Srl против Молдовы" (Megadat.com Srl v. Moldova), заявление № 21151/04, п. 72, 8 апреля 2008 года и «Москаль против Польши» (Moskal v. Poland), заявление № 10373/05, п. 51, от 15 сентября 2009 года). введение внутренних процедур государства, которые усилят прозрачность и ясность их действий, минимизируют риск ошибок (см., например, решение по делам «Лелас против Хорватии» (Lelas v. Croatia), заявление № 55555/08, п. 74, от 20.05). 2010 г., и «Тошкуце и другие против Румынии» (Toscuta and Others v. Romania), заявление № 36900/03, п. 37, от 25.11.

Кроме того, Европейский суд по правам человека в своем решении по делу Yvonne van Duyn v.Home Office отметил, что если государство или орган публичной власти одобрили определенную концепцию своей политики или поведения, такое государство или такой орган будут считаться действующими противоправно, если они отступят от такой политики или поведения в отношении физических и юридических лиц по своему усмотрению.

Почему же создание именно «инспекционного органа», а не «службы» не отвечает международным требованиям и подходам?

Создание именно инспекционного органа, как предлагает сегодня Минокружение, а не службы не отвечает:

Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, одобренной распоряжением Кабинета Министров Украины от 31.05.2017 № 616, на начальном этапе в нарушение принципа должного управления;

функциям аналогичных агентств в ЕС (ЕЭА) и США (USEPA);

Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно государственной системы мониторинга окружающей среды, информации о состоянии окружающей среды (экологической информации) и информационного обеспечения управления в сфере окружающей среды» в части осуществления Госэкоинспекцией не только наблюдательного мониторинга, но и операционного и исследовательского;

Закон Украины «О правотворческой деятельности», поскольку не соблюдены принципы, предусмотренные указанным законом.

Концепция от Минсреды не содержит никаких аргументов в пользу такого решения!

В частности, ни проект Концепции, ни сопроводительные документы не содержат информации о:

необходимости и обоснованности предлагаемых изменений;

системности, в т.ч. в контексте с Белой и Зеленой книгой реформирования системы государственного надзора (контроля), Плана мер по реализации Концепции реформирования системы государственного надзора (контроля) в сфере охраны окружающей природной среды, одобрен распоряжением Кабинета Министров Украины от 23.05.2018 № 352;

научного обеспечения;

ресурсной обеспеченности предложенного реформирования, результатов необходимых финансово-экономических расчетов, связанных с реализацией изменений, учета необходимого финансирования в Государственном бюджете на 2024 год.

Не подыгрывает ли Минокружение необдуманными решениями врагу и агрессору?

Ликвидация Госэкоинспекции в условиях военного положения ставит под угрозу возможность сопротивления агрессору и возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде Украины

Главное, что в условиях военного положения Госэкоинспекция является единственным органом, уполномоченным на проведение осмотра (обследования) мест причинения вреда окружающей среде в результате чрезвычайных ситуаций, событий, вооруженной агрессии российской федерации и начисления ущерба, нанесенного окружающей среде Украины.

Ликвидация Госэкоинспекции в условиях военного положения ставит под угрозу полномочия по начислению ущерба, нанесенного окружающей среде Украины, и их дальнейшему взысканию.

«При отсутствии адекватного и реалистичного планирования государственной экологической политики, в т.ч. с учетом военного положения очередное «реформирование» государственного экологического контроля не выполнит свою функцию, не способно решить существующие проблемы, а наоборот – формирует новые, ставит под угрозу возможность сопротивления агрессору и возмещение ущерба, нанесенного окружающей среде Украины. При указанных обстоятельствах предложенные изменения преждевременны», – акцентирует внимание Людмила ЦЫГАНОК, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW