На фронт отправилась очередная партия защиты от вражеских дронов. В рамках инициативы "Паутина" передано еще восемь грузовиков специальных сеток, которые военные используют для прикрытия позиций, техники и личного состава от атак FPV-дронов.

Одним из ключевых движителей этого проекта является Артем Колюбаев, глава ОО «Союз предпринимателей теле- и киноиндустрии». Именно он был среди тех, кто стоял у истоков инициативы и с самого начала привлек свою команду к работе над логистикой, поиском партнеров и координацией поставок.

«Сегодня нельзя позволить себе ждать. Если мы знаем, что определенная технология работает, нужно максимально быстро масштабировать ее. Наша обязанность подставить плечо тем, кто на передовой», — отмечает Артем Колюбаев.

Инициативу реализуют несколько организаций — среди них также «Фонд Течение» и благотворительный фонд «Батальон Волонтер», с которыми ГО Колюбаева тесно сотрудничает. Совместными усилиями удалось построить эффективную систему доставки сеток из-за границы: рулоны упаковываются, транспортируются в Украину и уже на месте используются для создания защитных конструкций.

Эти сетки – это не просто «маскирование». В руках инженеров на передовой они превращаются в барьеры для дронов-камикадзе: ими накрывают блиндажи, строят тоннели, укрепляют открытые позиции. Практика показывает: даже несколько слоев обычной рыбацкой сетки могут сорвать атаку.

За более чем год работы «Паутина» передало на фронт более 600 тонн сеток.

«Мы пытаемся действовать там, где это действительно меняет ситуацию. Сетки – это простое, но очень действенное решение. И каждая такая фура – ​​это десятки защищенных позиций и спасенных жизней», – отмечает Артем Колюбаев.

Команда Артема Колюбаева уже не в первый раз реализует логистические проекты для военных, участвует во всех этапах — от закупок до передачи конкретным подразделениям. Важно, что инициатива включает не только горячие направления, но и тыловые базы, пункты ремонта техники, логистические хабы.

Инициатива «Паутина» стала примером того, как гражданское общество может быстро отозваться на вызов войны. И доказала: даже из простых вещей можно создать эффективную систему обороны — если действовать решительно, вместе и с пониманием, что каждый пустяк на фронте может стать решающим.