Журналист Эдуард Глеза сообщил, что для человека, имеющего проблемы со здоровьем, могут выбрать комфортную военную специальность.

Об этом он рассказал на канале «Контекст».

«В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако в армию призывают не всех. Непригодными для службы считаются те, кто страдает определенными заболеваниями, но Министерство обороны сузило их перечень. Те военнообязанные, которые раньше считались непригодными для военной службы по состоянию здоровья, теперь могут быть мобилизованы», – сообщил Эдуард Глеза.

По словам журналиста, в ВСУ есть разные задачи с разным уровнем нагрузки, поэтому состояние здоровья каждого призывника теперь будут рассматривать индивидуально и находить соответствующие обязанности. Как отметил Эдуард Глеза, теперь, например, спокойно могут мобилизовать лиц, являющихся бессимптомными носителями ВИЧ.

«Теперь военно-врачебная комиссия должна устанавливать пригодность военнообязанного к службе по конкретной военной специальности. То есть, если человек признан непригодным к службе по какой-либо военной специальности, то командир части может направить его на ВЛК для определения пригодности к службе по новой специальности», - заявил Эдуард Глеза.

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