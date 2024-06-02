Первый рецепт сливового пирога был представлен в 1983 году и с тех пор продолжает оставаться одним из самых популярных в мире.

Рецепт сливового пирога впервые появился в 1983 году в газете The New York Times благодаря кулинару Мариан Буррос. Простота рецепта, доступные ингредиенты и отличный результат привели к популярности среди читателей. Вероятно, именно по этому рецепту газета стала распродаваться.

В течение следующих шести лет его регулярно переиздавали, поскольку спрос на него был велик, а многие хотели узнать секрет создания этого пирога.

Редакторы решили выходить на встречу читателям и включили рецепт сливового пирога в удобную рамку, чтобы его можно было вырезать и прикрепить к холодильнику. Сейчас этот рецепт легко находится в интернете, и он уже давно называется "Сливовой пирог из The New York Times".

Ингредиенты:

мука - 150 г сахар - 150 г сливочное масло - 120 г два куриных яйца сливы – 12 шт. корица – 1 ч.л. разрыхлитель теста - 1 ч.л. Щепотка соли и ванильный сахар

Приготовление: Сливочное масло комнатной температуры следует умертвить миксером вместе с сахаром. Добавить яйца в массу и еще раз взбить.

Далее добавляем ванильный сахар и небольшое количество соли. Снова убиваем. Добавляем муку и разрыхлитель. Ложкой перемешиваем, пока смесь не станет однородной. Готовую массу переливаем в форму для выпечки. Равномерно раскладываем половинки слив на тесто, срезом вверх. Последний этап – смешиваем корицу с сахаром и посыпаем пирог сверху.

Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке в течение 40-45 минут или до получения румяной корочки.

Представляем знаменитый сливовый пирог от "Нью-Йорк Таймс" теплым, сопровождая его шариком ванильного мороженого. Но он также великолепен, даже если подавать его холодным, без мороженого.

Сливовой пирог с "Нью-Йорк Таймс", вероятно, является самым вкусным и популярным пирогом в мире.

Как сообщила одна из читательниц редакции, его начинают готовить в конце августа и начале сентября. Этот пирог символизирует "удивительный, нежный переход от лета к осени", когда дети готовятся в школу, а студенты отправляются на обучение. Он становится символом последних теплых и беззаботных дней, и, в общем-то, это впечатляющий рецепт.

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