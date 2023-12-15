Религиовед и глава ГО «Украина-Индия» Олег Торгало рассказал, что, рождаясь, мы уже имеем какие-то предпочтения, стремления и мировоззрение, которые зависят от наших предыдущих жизней.

Об этом он рассказал в программе «Диалоги с Максимом Яли».

«На самом деле реинкарнация существовала и в христианстве до Третьего Собора, на котором было проголосовано, минимальным каким-то количеством было принято, что реинкарнации нет», - рассказывает Олег Торгало.

Как вспоминает гость программы, когда Спаситель с учениками проходил мимо какого-то слепого, у него спросили, за какие грехи такое наказание. Тем не менее, отмечает он, человек ведь сразу родился слепым, он не мог это получить за свои грехи, то есть здесь подразумеваются грехи в прошлой жизни.

«Тут просто надо включить здравый разум и посмотреть на окружающий мир, на окружающих людей и увидеть, что каждый из нас разный, и даже в разных семьях дети бывать не похожи совершенно на родителей. Мы родились и уже имеем какие-то вкусы, какие-то предпочтения, что-то нам нравится, что-то не нравится, какие-то стремления и какое-то вот не похожее ни на кого мировосприятие», - объясняет Олег Торгало.

По случаю эксперт вспоминает, что в детстве смотрел фильмы о ристалищах, битвах, они вводили его в какой-то экстаз. А будучи в Индии, рассказывает гость программы, он прошел регрессии и узнал, что в прошлой жизни был воином, тогда все встало на свои места, что почему происходило, почему что-то нравилось, а что-то – нет.

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