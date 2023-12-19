Политтехнолог-международник Максим Яли прокомментировал информацию о том, что США советуют сейчас Украине закрепиться, окапываться и наращивать силы, которые позволят отразить российскую агрессию в ближайшие годы.

Об этом он рассказал на своем канале.

По словам эксперта, этот вариант де-факто мы уже начали внедрять, уже и наше военное руководство отметило, что мы начали как раз уже окапываться, недавно и президент Зеленский тоже принял такое решение, а наши и зарубежные военные эксперты говорили об этом уже давно.

«Мы, конечно, надеялись, что прогноз руководителя ГУР Буданова, как и в прошлом году, сбудется. Тоже была такая не очень приятная ситуация, стагнация на фронте после потери Лисичанска, он говорил, что все будет в августе, начнется, все будет хорошо. Потом было действительно удачное контрнаступление, удачные спецоперации, мы освободили значительную часть наших территорий», - вспоминает Максим Яли.

В этом плане, констатирует он, 2022 год был нашим годом, все эти «Киев за 3 дня» оказались бредом, хотя этот бред и опирался на серьезные аналитические разработки. То есть, отмечает эксперт, на бумаге все так и выглядело, но противник не учел стойкость украинского народа, нежелание сдаваться агрессору, ведь свобода – наша религия, и это не материальный фактор, сыгравший ключевую роль.

«Но на одном героизме, к большому сожалению, не уедешь, и потом уже началась математика. Сейчас у нас другая война в 2023 году из-за того, что, в отличие от 2022 года, россияне потратили то время, зиму, почти год на окопы», - объясняет Максим Яли.

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