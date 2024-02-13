Генеральный директор, художественный руководитель Киевской оперетты Богдан Струтинский рассказал, как закон о мобилизации, если он будет принят, отразится на театре и что будет тогда с актерами.

Об этом он рассказал в программе «Разные люди».

«Я не знаю, я не могу дать прогноз сейчас. Но я думаю, что уехавшие, может, это и правильно, что они должны стать на учет. Потому что те, что здесь работают, они все стоят на учете, они все у нас в зоне риска постоянно, понимаете», - рассуждает Богдан Струтинский.

По словам гостя программы, это правда, что сегодня театр дает определенную бронь гражданами, но это по той же схеме, которая прописана в законе, - 50 на 50. В то же время, отмечает руководитель, он здесь не выступает демиургом, который решает судьбу человека, кого-то отправляет на службу, а кого-то оставляет на сцене. Как он объясняет, это должно быть совместное решение с Департаментом, учитываются разные потребности.

«Ну, как правило, младший возраст идет (ред. – на военную службу), он берется, как правило», - отмечает Богдан Струтинский.

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